As operações da Polícia Federal no Acre para combater o desvio de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) podem se estender para outras prefeituras e agentes públicos a partir das provas já coletadas nas duas operações anteriores. A informação é de uma fonte do MP, que acompanha os desdobramentos das ações da PF. “Há indícios de que verdadeiras organizações criminosas atuam nas prefeituras do Acre”, alertou pedindo sigilo da fonte para não atrapalhar as investigações. Lembrando que o Ministério Público e a Policia Civil também investigam desvio de recursos da merenda escolar. “O mais difícil é rastrear os recursos lavados, como por exemplo, bens móveis e imóveis em nomes de familiares e terceiros bem como depósitos em bancos que podem ser, inclusive, no estrangeiro, além de dinheiro em espécie ocultados”. O dinheiro público, segundo ele, sempre deixa rastro, não existe o crime perfeito. Porém, também existem prefeituras em que os administradores agem com lisura e transparência.

“O nível de corrupção nas prefeituras é alarmante”. (Afirmava há oito anos atrás (2012) o promotor Rodrigo Fontoura do MP em Cruzeiro do Sul)

. Até hoje muita gente não consegue entender a lógica do governo federal em não tratar a pandemia da Covid-19 como uma questão muito grave.

. O Brasil já é o 2º do mundo em número de infectados e mortos!

. Até o Donald Trump entregou o Brasil (que ele tanta amava) as traças para salvar a pele eleitoral dele na América.

. “I love Brazil”; “I love samba”!

. No início da pandemia estudo da Ufac apontava que poderia haver mais de 300 mortes (ninguém acreditava); já morreram mais de 200.

. No pico da pandemia as igrejas querem abrir para cultos presenciais…

. Uma temeridade!

. Quem irá para os cultos presenciais?

. Os doentes, os enfermos!

. O mais grave do momento é que as gripes comuns nessa época do ano estão levando centenas de pessoas para unidades hospitalares onde são contaminadas pela Covid-19 devido a aglomeração.

. Uma lástima!

. Tempos difíceis!

. Pelo visto, a situação no Brasil é mais grave ainda; é uma sensação de desgoverno, de muita confusão e de bagunça.

. Ao que parece, está apenas conversando.

. Deus tenha misericórdia de todos nós!

