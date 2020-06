Comandante da PM faz balanço das ações realizadas no combate ao Covid-19

Comandante Geral da Polícia Militar do Acre, Coronel PM Ulysses Araújo, faz balanço do combate à criminalidade no 8° BPM e, também, das ações preventivas realizadas pelos policiais militares, no combate ao covid-19, no município de Sena Madureira.

O 8° BPM, sob o Comando do MAJ PM M. Jorge, CPO II recebeu a visita do seu Comandante Geral, Coronel Ulysses, que parabenizou a tropa pela notável diminuição nos índices de violência, aumento nas apreensões de arma de fogo e entorpecentes e trabalho comunitário junto à comunidade, no intuito de identificação, priorização e resolução dos conflitos de maneira integrada e em parceria com outros órgãos e, principalmente, com a comunidade senamadureirense.

Vale ressaltar que a Policlínica (Seção de Saúde da PMAC) se fez presente no Batalhão, para realização de testes rápidos, para dar seguimento às diretrizes constantes no Plano de Contingência, mandado proceder pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública Cel Paulo Cézar em parceria com a PMAC e Secretaria Estadual de Saúde.

Um dado positivo é que nenhum policial militar do 8° BPM, testou positivo para o COVID-19. O único militar acometido do problema, já presta serviços à comunidade, visto que após novos exames teve resultado negativado.

Vale frisar que, em Sena Madureira, houve a redução em 66% dos números de roubos e furtos, e ainda, 62% do número de tentativas de homicídio e 84% dos números de homicídios, o que demonstra a presença e ação eficiente da Polícia Militar.

Houve ainda a redução em 47% das ocorrências de violência doméstica e 17% da contravenção penal de perturbação ao sossego em Sena Madureira.

É importante frisar que a comunidade, em Sena Madureira, tem estreito relacionamento e confiança com a sua segurança, pois isso impacta significativamente nos resultados de segurança apresentado no período, onde já foram apreendidas 43 armas de fogo, somente nos primeiros 5 meses do ano. Resultado do esforço conjunto da segurança, instituições parceiras e comunidade.

Ressalte-se de que em Santa Rosa do Purus, motivado pelo trabalho comunitário de aproximação, acompanhamento, e colaboração, para se criar e cultivar uma cultura de paz e de ordem pública participativa, é importante que a comunidade saiba que não há registro de ocorrência com óbito fazem 02 anos, nem tampouco, consta nos registros policiais, ocorrência de violência doméstica e perturbação ao sossego em 2020. O que, em tese, reforça a ideia de que, quando segurança e comunidade se irmanam numa mesma causa, os resultados são extremamente favoráveis, à cultura de paz.

“A notória eficiência do trabalho do 8° BPM em Sena Madureira, através dos seus policiais militares, é fruto da integração com o Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Penal, e, principalmente com a aproximação estabelecida com a comunidade, o que demonstra de que a ideia de Polícia Comunitária, integrada às ações de análise e inteligência, combinadas com a execução racional e orientada para os problemas da comunidade, com o emprego da tecnologia, é o caminho a ser buscado pela nossa Polícia Militar”, disse o Comandante Geral Coronel Ulysses.