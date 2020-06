Aulas de educação profissional a distância iniciam nesta segunda

Após ofertar 1.110 vagas em diversos cursos profissionalizantes e de selecionar mediadores de aprendizagem por meio de processo seletivo simplificado, o Governo do Estado deu início nesta segunda-feira, 8, às aulas dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de educação a distância (EaD) .

As aulas serão cem por cento online, por meio da plataforma ead.ieptec.ac.gov.br. A equipe interdisciplinar de EaD do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) tem trabalhado para que, a partir das 10h da manhã, o aluno já tenha acesso à sala de aula virtual.

Os cursos terão carga horária diária de três horas/aula, podendo chegar até 15 horas/aula por semana.

“Pretendemos capacitar e qualificar a força de trabalho acreana como marco de sustentação e fortalecimento da capacidade produtiva do estado do Acre. Esse é o nosso desafio: sermos formadores e proporcionar oportunidades de capacitação, aprendizado e aprimoramento técnico a todos”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

Os cursos FICs fazem parte do cronograma educacional do Programa Novos Caminhos, que tem, dentre seus ideais, o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos, intensificando a expansão da rede de educação profissional e tecnológica no país.

Como funcionarão as aulas

Ao acessar o portal ead.ieptec.ac.gov.br em um primeiro momento, é necessário que os alunos preencham o seu nome completo, conforme matrícula na lista de candidatos selecionados que estará disponível na página.

Feito isto, contarão com as devidas instruções em tutorial de apresentação da estrutura da plataforma e de como acessá-la, das salas de aula virtual, bem como demais informações de caráter acadêmico.

As turmas foram organizadas com até 30 alunos. As aulas serão ministradas na modalidade de educação a distância; serão gravadas e ficarão disponíveis em postagens na plataforma. Assim, o aluno poderá acessar o conteúdo a qualquer hora do dia.

A cada início de semana, um novo material será publicado no portal, desde as indicações de leituras até apresentações em Power Point e questionários, bem como todos os demais materiais didáticos referentes ao que será trabalhado naquela semana.

Se ocorrer de o educando precisar conversar ou tirar alguma dúvida com o mediador/formador, ele deverá acessar a plataforma conforme horário do cronograma do professor.