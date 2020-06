Ativistas protestam em frente ao Palácio Rio Branco

Com uma pauta extensa de reivindicações, integrantes do grupo antifascismo do Acre realizaram um ato nas escadarias do Palácio Rio Branco neste domingo, 7.

Com faixas contra o governo Bolsonaro e a favor da democracia, os ativistas acenderam velas nas escadarias do Palácio e se manifestaram contrários a condução do Governo Federal em relação à pandemia da Covid-19.

Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que o número de mortes pela pandemia em todo o Brasil alcançou 37.312 pessoas. O Acre tem 207 óbitos.

Outra pauta adotada pelo movimento foi contra o racismo. As manifestações contra a discriminação acontecem no mundo inteiro desde que George Floyd, cidadão negro americano foi morto por um policial sem chance de defesa no último dia 25 de maio.