Gabriel Santos entra na Justiça contra Presidente Jair Bolsonaro

O advogado acreano Gabriel Santos anunciou na noite deste sábado, 6, em uma rede social, que entrou com uma ação contra o presidente Jair Bolsonaro, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e a União por conta da omissão dos dados sobre a Covid-19.

Rafael afirma ainda que o processo é público e tramita na 2ª Vara Federal do Acre, que deve apreciar o pedido para que o Governo Federal disponibilize todos os dados sobre o coronavírus no país, incluindo número de óbitos e casos totais, além de relatórios com a base de dados por estado, como era feito anteriormente.

“Não devemos nos calar diante da irresponsabilidade dos nossos governantes”, alegou Gabriel.

Não é a primeira vez que o advogado entra com uma ação desse tipo. Em junho do ano passado, o Ministério Público Federal (MPF) emitiu um parecer favorável a ação popular impetrada por Gabriel Santos, contra o contingenciamento/corte de verbas da Universidade Federal do Acre (Ufac) e Instituto Federal do Acre (Ifac).