Acre chega a quase 8 mil infectados pelo Novo Coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, anuncia mais 458 novos casos de infecção por coronavírus. O número oficiais de casos confirmados salta de 7.525 para 7.983.

Até o momento o Acre registra 18.104 notificações de infecção pelo coronavírus, sendo 7.983 confirmados e 9.571 descartados. Desses, 550 aguardam análise laboratorial. O número de altas médicas é de 4.003 pessoas, sendo que, 137 seguem hospitalizadas.

Mais seis mortes por contaminação por coronavírus também foram registradas. Oficialmente, o número de óbitos por Covid-19 chegou a 207 neste domingo, em todo o estado.

As mortes são de cinco pessoas do sexo masculino e uma do sexo feminino. A mulher é da cidade de Brasileia. E entre os cinco do sexo masculino, um é de Cruzeiro do Sul. A idade das vítimas varia de 42 a 79 anos.

O óbito do sexo feminino é de:

L. R. A. L., 54 anos. Deu entrada no dia 22 de maio, no Hospital Raimundo Chaar e veio a óbito no mesmo dia. A mulher residia em Brasileia.

Os óbitos do sexo masculino são:

A. F. D., de 79 anos. Deu entrada no dia 27 de maio, no Hospital Regional do Juruá, e veio a óbito no dia 6 de junho. O homem residia em Cruzeiro do Sul.

S. S. S., de 67 anos, deu entrada 1° de junho, na UPA Via Verde, e veio a óbito no dia 2 de junho. O homem residia em Rio Branco.

C. J. L. A., de 56 anos, que deu entrada no dia 28 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e veio a óbito no dia 6 de junho. Ele residia em Rio Branco.

J. M. F., de 55 anos, que deu entrada no dia 22 de maio, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e veio a óbito no dia 6 de junho. Ele residia em Rio Branco.

R. A. S., de 42 anos, que deu entrada no dia 1° de junho, no Pronto-Socorro de Rio Branco e veio a óbito no dia 6 de junho. O homem residia em Rio Branco.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_07_06_2020