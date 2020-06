Setor produtivo do governo doa quase 5 toneladas de alimentos para Live Solidária

Os órgãos do setor produtivo do governo do Estado doaram 350 cestas básicas para a Live Solidária Acre, ação social promovida pelo próprio Estado no último sábado. No total, cerca de cinco toneladas de alimentos não perecíveis foram doados.

A Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) é a responsável pelo sistema de gestão produtiva, que envolve ainda o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre).

“Fizemos uma intensa campanha com nossos servidores. Diante de uma situação de pandemia, reconhecemos nossos privilégios de poder realizar trabalho remoto e ter o salário em dia, por isso sabemos que uma cesta básica não fará falta para muitos de nós ao ser doada para alguém que esteja em situação de vulnerabilidade. Planejamos juntar 300 cestas básicas, mas superamos essa meta em mais 50”, conta o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo, que também é servidor da casa.

A Live Solidária promovida pelo Governo do Estado do Acre no último sábado, 30, foi um verdadeiro sucesso de arrecadações. Mais uma vez, o povo acreano se mostrou disposto a ajudar o próximo. Até o dia 4 de junho, os donativos chegavam a R$ 70 mil, em depósitos bancários, e 107,7 mil quilos de alimentos. O governador Gladson Cameli e a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, fizeram questão de atender as ligações telefônicas do público.

O sistema Sepa ainda juntou 300 ovos de galinha entre os produtores rurais, que fizeram questão de doar alimentos. Como não são produtos muito perecíveis, foram doados para o Educandário Santa Margarida, que também se beneficiou da ação.