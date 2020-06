PRF apreende madeira e resgata animais silvestres em rodovias do Estado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou neste sábado (6), que desde janeiro ao início de junho deste ano 46 pessoas foram detidas por crimes ambientais no Acre. Além disso, 270,72 metros cúbicos de madeira foram apreendidos e 5 animais vivos resgatados.

A última ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, com a apreensão de madeira e detenção duas pessoas por crime ambiental. Os dois flagrantes ocorreram na BR-364, em Rio Banco.

A primeira ocorrência aconteceu no Km 123, nas proximidades da Corrente, por volta de meio-dia, quando em fiscalização de rotina a PRF ordenou que o motorista de um caminhão parasse. No compartimento de cargas do veículo havia 1,14m³ de madeira sem o Documento de Origem Florestal (DOF), o motorista também não portava a nota fiscal.

Ele alegou que apenas estava realizando o frete de forma gratuita, mas que tinha sido contratado por um terceiro homem. Perante o fato, o motorista assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer em juízo. O caminhão e a carga foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Meio Ambiente do estado do Acre.

O outro flagrante foi no início da noite na unidade da PRF no bairro Santa Cecília. Os PRFs abordaram outro caminhão com madeira. O motorista apresentou o DOF; porém, ao realizar a medição da carga, os policiais verificaram que havia 13,41m³ de madeira, enquanto que no documento florestal constavam apenas 11,109m³. Tal divergência torna o DOF inválido.

O motorista assinou o TCO e responderá judicialmente pelo crime ambiental. O veículo e a carga foram levados ao Imac. (Com PRF)