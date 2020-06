Manu Cameli é transferido para SP com Covid-19

O empresário cruzeirense Racene de Melo Cameli, mais conhecido por Manu Cameli, que estava em isolamento social em casa com Covid-19, foi transferido na noite desta sexta-feira, 5, de Cruzeiro do Sul para São Pulo, em uma UTI aérea.

Manu estava se tratando em sua própria residência, mas não houve melhora no quadro e ele optou em viajar. Segundo a família, “ele está estável e viajou para receber um suporte melhor”.

Manu que é empresário do ramo de supermercados é um dos sobreviventes do acidente aéreo da Rico Linhas Aéreas, que em 2002, matou mais de 20 pessoas que viajavam de Cruzeiro do Sul para Rio Branco.

Recene, é primo de Eládio Cameli, o pai do governador Gladson Cameli. Em novembro do ano passado ele se filiou ou Progressistas de Gladson, mas afirma que não tem intenção política.