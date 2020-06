O governador Gladson Cameli participou na manhã deste sábado, 6, em Cruzeiro do Sul, de uma capacitação, ministrada pelo Samu de Rio Branco, sobre o manejo de pacientes com Covid-19.

O treinamento também incluiu, além de funcionários do Samu de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, colaboradores da Santa Luzia, Maternidade e Upa.

“Em nosso governo, temos feito tudo para melhorar a Saúde no estado, sempre com transparência e responsabilidade com a população”, disse o governador.