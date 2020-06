Acre salta de 7.284 para 7.525 casos de infecção por Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que o estado registra mais 241 pessoas contaminadas oficialmente pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Neste sábado, 6, o Acre salta também de 7.284 para 7.525 novos casos de infecção por Covid-19.

Até o momento foram 17.486 notificações de infecção pelo coronavírus, sendo 9.490 descartados, enquanto que outros 471 seguem aguardando resultado de exames. Dos 7.525 casos confirmados, 3.616 já receberam alta médica, ou seja, já estão curados da doença.

O número de mortos pela doença também subiu de 190 para 201, onze a mais do que o registrado na sexta-feira, 5. Os óbitos são de sete pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino, sendo que três mortes são de Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Assis Brasil, e as demais são de Rio Branco. A idade das vítimas varia de 6 meses a 83 anos.

Os óbitos do sexo feminino são:

L. J. D. J. K., de 6 meses, internada no Hospital da Criança, em Rio Branco, no dia 2 deste mês de junho e falecida no dia 3. Ela era de Santa Rosa do Purus.

R. M. S., de 71 anos, internada na UPA do Segundo Distrito no dia 26 de maio e falecida nesta sexta-feira, 5 de junho, em Rio Branco.

S. C. R., de 73 anos que deu entrada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre – Into, no dia 11 de maio e faleceu no dia 21 do mesmo mês, em Rio Branco.

E. B. S., de 78 anos, que estava internada na Fundação Hospitalar do Estado do Acre, onde deu entrada no dia 31 de maio e faleceu no último dia 4, em Rio Branco.

Os óbitos do sexo masculino são:

A. E. C., de 40 anos, que deu entrada na UPA do Segundo Distrito no dia 31 de maio e faleceu no dia 31, na UPA do Segundo Distrito, em Rio Branco.

J. R. P. N., 49 anos, que deu entrada no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre – Into, no dia 3 de maio e faleceu no dia 4 de junho, em Rio Branco.

D. N. R., de 56 anos, tendo sido internado na UPA do Segundo Distrito no dia 30 de maio e falecido no dia 2 de junho, em Rio Branco. Ele era de Senador Guiomard.

F. B. C., de 59 anos, internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia no Acre – Into, no dia 25 de maio e falecido no dia 4 de junho, em Rio Branco.

J. R. S., de 74 anos, internado na UPA do Segundo Distrito, no dia 4 de junho e falecido neste sábado, 6, em Rio Branco.

A. F. L., de 74 anos, que foi internado no Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco no dia 31 de maio e falecido no dia 5 de junho, em Rio Branco.

J. B. S. M., de 83 anos, que deu entrada no Hospital de Urgência e de Emergência de Rio Branco, no dia 31 de maio e morreu no dia 5 de junho, em Rio Branco. Ele era de Assis Brasil.

