Unimeta é vendida por R$ 120 milhões para Yduqs holding

A Yduqs, holding de capital aberto com foco no ensino superior, informou nesta semana que sua subsidiária direta, a IREP, comprou o Athenas Grupo Educacional. O valor do negócio é avaliado em R$ 120 milhões. O pagamento se dará com R$ 106 milhões à vista, no ato da assinatura; e R$ 14 milhões no 5º aniversário da data de fechamento.

“Adicionalmente, a aquisição prevê cláusula de earn-out para os cursos de medicina em R$ 600 mil por vaga autorizada, totalizando um valor potencial de R$ 180 milhões, a serem pagos após 1ª captação dos respectivos cursos”, explica a holding. A conclusão da negociação ainda estão sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

O Athenas Grupo Educacional foi fundado no início dos anos 1990 e é formado por cinco instituições de ensino, em três estados diferentes, como a Unimeta Centro Universitário, situada em Rio Branco. As outras 4 instituições são a a Unijipa, Faculdade Panamericana de Ji-Paraná, em Rondônia; a Fapan, Faculdade do Pantanal, em Cáceres, Mato Grosso; a Faculdade São Paulo (FSP) em Rolim de Moura, Rondônia; e a Faculdade Pimenta Bueno (FAP), de Pimenta Bueno, Rondônia.

São 9 mil alunos e 67 cursos de graduação, técnicos superiores e programas de pós-graduação na modalidade Ensino à Distância (EAD), “além de um potencial para 300 vagas/ano de medicina”, segundo nota da Yduqs.

“A aquisição preenche 3 das 17 regiões de influência prioritárias (RICs) identificadas em nosso planejamento estratégico”, diz a empresa em nota, “além de estarem localizados em regiões de maior crescimento econômico, como o Centro-Oeste e Norte do país”.

O Grupo Athenas “possui três processos em andamento para licenças de cursos de medicina que representam um potencial de 300 novas vagas/ano e 1.800 alunos na maturidade”. Em 2019, o Grupo Athenas apresentou receita líquida de R$ 94,5 milhões e EBITDA Ajustado de R$ 15,0 milhões.