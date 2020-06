Prefeitura de Brasileia inicia os trabalhos no ramal do Km 59

A Prefeitura de Brasileia segue realizando os trabalhos de infraestrutura na área urbana e rural. Após concluir os trabalhos de melhorias, manutenção e pavimentação nos ramais dos quilômetros 47 e 52 a equipe de obras iniciou as atividades no quilometro 59 sentido Assis Brasil. São mais de 80 quilômetros de ramais, maior parte na Reserva Chico Mendes, passando por mais de 10 seringais onde vivem aproximadamente 500 famílias entre pecuaristas e extrativistas.

O trabalho também iniciou na ponte do rio Xapuri uma parceria da Prefeitura de Brasileia com o Departamento de Rodagens do Acre (DERACRE), que entrou com maquinários (Bate estaca), para reconstrução da ponte sobre o rio, essa e uma reivindicação desde o inicio do mandato da atual gestão, a comunidade também entra na parceria com doação de matéria prima.

A equipe de obras da Prefeitura de Brasileia iniciou os trabalhos no sábado 30 de maio. Estão realizando o trabalho de aterro, ampliação de ramal, implantação de bueira e saída d’água.

A secretaria de obras segue o cronograma elaborado pela gestão, garantindo aos moradores da zona rural melhor qualidade de vida, trafegabilidade e escoamento da produção.