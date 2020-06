Detran inicia atendimento presencial para entrega de CNH

Na próxima semana, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) inicia a entrega das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) que foram solicitadas e emitidas na sede do Detran e OCA, antes da pandemia da Covid-19, assim como da segunda via do documento, solicitadas por meio do site da autarquia.

Para receber a CNH é preciso realizar agendamento no site do Detran.

O atendimento ao público, com agendamento prévio no site (www.detran.ac.gov.br), será realizado às quartas e sextas-feiras de 7h às 13h, no Detran Veículos, na Av. Nações Unidas, Estação Experimental em Rio Branco.

“Entendemos que essa entrega, se feita com todo cuidado necessário, não vai pôr nem os usuários, nem os nossos funcionários em risco. Por isso colocamos algumas regras para que a população tenha acesso aos serviços presenciais”, explica o diretor de Operações do Detran/AC, José Tanaca da Silva Ferreira.

Vale enfatizar que, para acessar o prédio do órgão, é obrigatório o uso de máscaras e apresentação do comprovante de agendamento. Somente a pessoa que solicitou o serviço terá acesso ao interior do prédio.