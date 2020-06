Após operação da Federal Sesacre diz colaborar para elucidar inquérito

Após agentes da Polícia Federal cumprirem mandados de busca e apreensão de documentos no almoxarifado da sede da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em Rio Branco, e da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), o governo emitiu uma nota pública na tarde desta sexta-feira, 5.

Nesta sexta-feira, 5, foi desencadeada em Rio Branco a Operação Dose de Valores, da Polícia Federal com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). A operação cumpriu 33 mandados de busca e apreensão em endereços de cidades acreanas e em Porto Velho (RO).

A ação foi um desdobramento da Operação Off-Label deflagrada há dois dias, que investiga o combate à supostas fraudes na área da saúde no Acre. Segundo as investigações, mais de R$ 750 mil foram desviados dos cofres públicos. A principal irregularidade é a emissão de notas fiscais frias pelas empresas envolvidas.

Até agora, além da capital Rio Branco e de Cruzeiro do Sul, foram constatados indícios de fraude em outros cinco municípios acrianos: Feijó, Tarauacá, Senador Guiomard, Sena Madureira e Porto Acre, onde outras empresas do mesmo grupo possuem contratos públicos. Após autorização judicial, os agentes identificaram transferências bancárias das contas de empresas e sócios para agentes públicos. As provas já obtidas indicam supostos pagamentos de vantagens indevidas de mais de R$ 446 mil a servidores de sete prefeituras e de quatro órgãos da estrutura administrativa do estado do Acre.

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), informa que nesta sexta-feira, 5, agentes da Polícia Federal estiveram na sede da Sesacre, em Rio Branco, e na sede da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão de documentos no almoxarifado.

Comunico, ainda, que o Governo do Estado colabora para a elucidação da investigação judicial e que os documentos ora relacionados pela polícia são referentes a relatórios financeiros, objetos de um inquérito policial iniciado em 2018.

Ressalto que a gestão do governo Gladson Cameli apoia a correta aplicação de todos os recursos públicos, em consonância com o zelo e observância à leis ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso com a justiça e verdade.

Alysson Bestene Lins

Secretário de Estado de Saúde do Acre