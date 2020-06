Vereador denuncia Tião Fonseca por atitude truculenta

O vereador Railson Correia (Podemos) utilizou a tribuna para denunciar a ação truculenta pelo gestor do Depasa, diretor Tião Fonseca por devolver quase quarenta profissionais da engenharia do órgão, sem previa comunicação ou dialogo com representantes de classe.

O parlamentar recordou o processo de reversão ocorrido ainda na gestão passada. O mesmo repudiou a atitude do gestor e que na segunda ocorrerá um ato público, podendo parar até mesmo o serviço.

Tião Fonseca tem sido criticado constantemente pela ingerência da instituição, de acordo com parlamentares.

“Está claro a finalidade e ação adotada por esse senhor. Ele nada mais quer do que vender a ideia de que o serviço está sucateado, enquanto na verdade ele não tem capacidade de gerir. Isso em vésperas da discussão de privatização de serviços públicos”, disse Rodrigo Forneck.

Na sessão passada o vereador Mamed Dankar (PROS) também teceu críticas à gestão e Lene Petecão (PSD) também somou falar de crítica e repudio.

Assessoria