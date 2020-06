Secretaria de Obras intensifica recuperação de ruas em Cruzeiro do Sul

Mesmo com todas as atenções voltadas ao combate da Covid-19. A Secretária Municipal de Obras vem realizando diversos serviços de infraestrutura em vários bairros de Cruzeiro do Sul.

Nesta semana, mais de seis frentes de trabalho estão atuando nos bairros do Cruzeirão, São José, Quartel da Polícia Militar, Baixa, Ramal do Estirão do Remanso, Telégrafo, Centro, Formoso e outros. Essas equipes atuam na abertura de ruas, abertura e recuperação de ramais, recapeamento, e operação tapa buracos.

Entre as inúmeras obras que estão em execução, destacamos, o cruzamento da Rua Amazonas com a Rua Espírito Santos, abertura do Ramal do Estirão do Remanso, Rua Pernambuco, Rua Madeira na Cohab, Rua Maurício Ferreira do Vale, mais conhecida como Rua da Prainha, obras no pátio do quartel da Polícia Militar, Avenida Lauro Muller próximo ao cemitério e a ampliação da Avenida Ildefonso Cordeiro, que será ligada à BR 307, próximo à Cidade da Justiça.

O morador da Rua Maurício Ferreira do vale, conhecida como Prainha, Sisnando de Souza, destacou a alegria de ver sua rua sendo finalizada pela gestão municipal. “A gestão anterior passou oito anos e não veio aqui no bairro. Graças a Deus, o prefeito assumiu esse compromisso e está cumprindo. Sabemos que tem muito gasto, mas está ficando muito linda nossa rua. É uma satisfação muito grande”.

Outra obra de suma importância, trata-se da reforma do pátio do quartel da Polícia Militar que beneficiará tanto a corporação quanto os alunos do projeto da Guarda Mirim. Como afirma o capitão Alderlei Almeida.

“Toda parceria que o batalhão faz nos traz muitos benefícios, principalmente para a corporação. Há muito tempo precisávamos asfaltar nosso pátio, tendo em vista que no inverno o acesso era muito difícil. Além dos benefícios para a corporação, nossa Guarda Mirim, será muito beneficiada, pois com essa parceria com a Prefeitura teremos mais espaço para nossas instruções com as mais de 200 crianças que atendemos no quartel.”, finalizou o capitão Alderlei.

O prefeito Ilderlei Cordeiro, que se recupera da Covid-19 em casa, afirmou que pela primeira vez, durante sua gestão, o município inicia o verão com recursos em conta para atuar na infraestrutura do município.

“ Pela primeira vez na minha gestão temos dinheiro em conta para trabalhar na abertura, recuperação e recapeamento de ruas durante nosso verão amazônico. Já estamos com equipes em vários lugares da cidade trabalhando firme no desenvolvimento de nossa cidade. Estamos no bairro São José, na Rua Pernambuco, no Estirão do Remanso e graças a Deus, estamos a todo vapor ampliando a Avenida Ildefonso Cordeiro que ligará o Formoso a BR 307, desafogando o trânsito para a Cidade da Justiça, a Penal e a UFAC.”, disse o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Fonte: ASCOM