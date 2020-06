Por que Gladson quer apoiar Socorro Neri?

No coletivo partidário que venceu as eleições com Gladson Cameli, inclusive no seu partido, o Progressista, é difícil compreender porque o governador Gladson Cameli se inclinou a apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB). Alguns veem a questão econômica no subsolo do debate; outros as máquinas do estado e da prefeitura trabalhando juntas; para muitos a influência dos assessores mais próximos com ajuda do núcleo do TCE. Também pode ser tudo isso junto. No plano pessoal, Gladson vê em Neri o tipo de política ideal para o momento, que não tem constrangimento em mandar embora partidos ou políticos que ofereceram apoio em troca de espaços de poder na prefeitura, inclusive os ex-aliados. Se tudo isso será suficiente para o governador apoiar a reeleição da prefeita é uma incógnita. Os aliados pressionam com rompimento para 2022. Acham, por exemplo, que ele deveria pensar em apoiar o candidato do seu partido ou, mesmo, quem sabe, o tucano Minoru Kinpara que vem liderando pesquisas. Tudo pode acontecer, inclusive nada. O buraco pode ser mais embaixo.

“Só podia encontrar a felicidade se conseguisse subverter o mundo para o fazer entrar no verdadeiro, no puro, no imutável”. (Franz Kafka)

. A prefeita Socorro tem alguns pontos em comum com o ex-prefeito Raimundo Angelim (PT) e Minoru Kinpara (PSDB).

. Além de serem oriundos da Ufac (A universidade deu bons políticos para o Acre), são de uma geração mais técnica do que “política”.

. Política no sentido pejorativo da palavra.

. Os políticos só pedem, querem poder, são insaciáveis.

. Gladson anda cansado disso!

. Neri tem dispensado apoio de todos os partidos ou políticos que vão lá pedir cargos em troca de apoio.

. Ela rechaça em cima da bucha.

. É uma virtude que agradou ao governador Gladson Cameli, mas que é péssima para ganhar uma eleição em um jogo que ganhar é só o que interessa; (mesmo sabendo que, às vezes, quem ganha é quem perde).

. É só perguntar para os prefeitos que estão com a Polícia Federal nos calcanhares se valeu a pena…

. Quanto a Gladson Cameli, não pode entrar no jogo para apoiar qualquer candidato que possa perder, já que ele deseja a reeleição em 2022.

. Para os aliados, a prefeita não seria a melhor opção.

. Ideal é o que deveria ser, realidade é o que é.

. Um prefeito, um gestor quando se corrompe roubando dinheiro público a consciência sofre um dano moral, uma espécie de AVC, fica uma deformidade.

. O corrupto contumaz, dissoluto fica com a consciência cauterizada, não sente o mal que faz aos outros e a si mesmo.

. As manchas da corrupção na alma são como marcas da lepra, as áreas afetadas perdem a sensibilidade, os ratos podem comer os dedos de uma pessoa com lepra que ela não sente, não percebe…

. A palavra “lepra” tem uma carga de dor, preconceito, segregação, tristeza…na verdade é a Hanseníase.

. A corrupção é como a hanseníase na alma!

. Jesus cura!

. Matheus Levi era corrupto, se encontrou com Jesus, foi curado!

