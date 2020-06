PM recupera moto roubada usada em tentativa de roubo no Quinari

Na noite desta quarta-feira, 3 de junho, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (4º BPM/PMAC) realizaram a apreensão de uma moto roubada, que foi utilizada em uma tentativa de roubo a um posto de gasolina, no bairro Cohab, em Senador Guiomard.

Durante as buscas no intuito de localizar o homem, uma pessoa da comunidade informou que teria dado entrada no hospital, um indivíduo baleado, o qual constataram ser o envolvido, que havia sido alvejado no abdômen. Ele confessou o crime e indicou o local onde estava o veículo e a arma usada, no entanto, apenas a moto Yamaha, que possuía registro de roubo no dia 30/05, foi encontrada no local.