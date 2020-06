Ocupação dos leitos de UTI está chegando ao limite no Acre

No Norte do país, Amapá e Acre sofrem com falta de estrutura hospitalar para o atendimento de pacientes com a doença. O Amapá já registra 99% de taxa de ocupação nos seus leitos de UTI. O governo estadual adquiriu ventiladores pulmonares para a instalação de novos leitos nas principais cidades do interior, uma vez que a capital Macapá concentra a grande maioria das UTIs do Estado.

O Estado se encontra em processo de afrouxamento do isolamento social. Ainda que o comércio e escolas permaneçam fechados, a população já circula normalmente pelas ruas.

Dos 47 leitos existentes no Acre, 45 estão ocupados. Os leitos das cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul já estão totalmente lotados. O governo do Estado decretou isolamento social até o dia 15 de junho.