Mais de 100 pessoas já foram curadas da covid-19 em Sena

O início deste mês de junho trouxe boas notícias para os cidadãos de Sena Madureira que enfrentam a pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Apesar de o município registrar atualmente 241 casos da doença, por outro lado, o boletim epidemiológico dessa quarta-feira, 03, aponta que 112 pessoas já foram curadas da covid-19. O município ultrapassou os 100 casos de cura ainda no dia 02 de junho. Graças a Deus e o trabalho de profissionais da saúde que todos os dias, estão na luta para salvar vidas.

Mesmo com alto número de pessoas curadas, a prefeitura vem fortalecendo ainda mais as medidas de prevenção para evitar novos casos da doença no município. O uso de máscaras, distanciamento social, boa higienização das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel são medidas fundamentais que ajudam a evitar o contágio com o coronavírus. A secretaria municipal de Saúde já distribuiu mais de 20 mil máscaras em diversos bairros da cidade para pessoas do grupo de risco e que não tem condições de comprar esses utensílios básicos.

Por meio da parceria com o governo do Estado e o Hospital João Câncio Fernandes, o hospital de campanha da covid-19 em Sena já começou a receber os primeiros pacientes. O novo espaço conta com uma estrutura adequada para receber os infectados e equipe de médicos e enfermeiros qualificados para realizar os atendimentos.

Com essas ações, a prefeitura junto a secretaria municipal de Saúde espera, nos próximos dias, aumentar ainda mais o número de pessoas curadas em Sena Madureira. A colaboração da população também é fundamental para evitar o contágio da covid-19. Ficar em casa e sair somente em caso de necessidade evita a proliferação do vírus.