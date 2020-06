Lene Petecão destaca trabalho de garis e coveiros

A vereadora Lene Petecão (PSD) utilizando seu espaço na tribuna, destacou o trabalho realizado pelos coveiros, garis e margaridas da capital durante esse período de pandemia.

“Esses profissionais acabam passando desapercebidos pela população e mais do que nunca, merecem nossas homenagens e destaque por seus trabalhos, pois eles também se colocam em risco ao tentar manter todos os ambientes limpos. Algumas pessoas não têm consciência e jogam máscaras nas ruas de qualquer maneira. As pessoas precisam se educar e ter cuidado com o próximo também”, disse Lene.

Petecão ainda ressaltou que encaminhará a prefeita Socorro Neri (PSB), que destine uma unidade de saúde para trabalhar pessoas que não estejam com coronarivus, pois as filas e fluxo de pessoas lotando as demais diminuirão.