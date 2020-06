Detran realiza atendimento para retirada de veículos

A Unidade de Parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) está realizando os serviços de liberação de veículo e retorno de vistoria. Os atendimentos serão ofertados mediante agendamento prévio no site do órgão.

A Unidade de Parqueamento fica localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, Bairro Vila Ivonete (Arquivo Detran)

O horário marcado garante a segurança e evita aglomerações. Quem deseja receber o serviço deve acessar o endereço eletrônico www.detran.ac.gov.br, clicar na aba “Atendimento” e depois “Agendamento de atendimento”, preencher a solicitação com os dados pessoais e selecionar a opção de serviço.

“Está sendo realizada a liberação de veículos que foram retidos por alguma irregularidade ou infração cometida, além daqueles que foram roubados ou furtados e depois recuperados em operações policiais”, explica o chefe da Divisão de Controle de Veículos Removidos, Aritana Sousa.

Os serviços são realizados às terças e quintas-feiras, das 7 às 13h na Unidade de Parqueamento, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, bairro Vila Ivonete.