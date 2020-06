Grupos de trabalho planejam retorno de atividades da UFAC

A Ufac criou dois grupos de trabalho, administrativo e acadêmico, por meio das portarias n.º 1008 e 1009, nessa quarta-feira, 3, para avaliar o funcionamento das medidas adotadas pela instituição no período da pandemia da covid-19 e planejar formas de retomada das atividades presenciais, quando for possível flexibilizar o isolamento.

“É preciso deixar claro que a volta das atividades acadêmicas ainda não tem data prevista”, disse a reitora Guida Aquino. “A situação pela qual estamos passando é atípica; então precisamos trabalhar qualquer decisão com muito cuidado e levantando todas as possibilidades.”

A finalidade dos grupos é trabalhar na elaboração de um plano de contingência, devendo realizar diagnósticos e enquetes; propor reorganização das atividades acadêmicas, administrativas e de infraestrutura, além de cursos de capacitação, aquisição de insumos, serviços ou equipamentos, entre outras medidas que possam tornar viáveis a implementação do plano.

O grupo de trabalho administrativo terá como objetivo central o planejamento de possíveis estratégias a serem implementadas pela Ufac para retorno das atividades presenciais no cenário pós-pandêmico do coronavírus. E o acadêmico terá como objetivo central o planejamento de possíveis estratégias de ensino, pesquisa e extensão a serem executadas pela instituição durante o período de isolamento social e no contexto da pandemia.