Bombeiros salvam bebê de cinco meses de vida

O bebê estava em casa, que fica próxima do quartel, e se engasgou com alguma coisa que não foi possível identificar, fazendo com que ficasse sem respirar. Os pais desesperados o colocaram em seu veículo e foram para o quartel de Bombeiros. Chegando lá gritaram pelo socorro. Imediatamente os militares que lá estavam foram ao encontro do casal, tomando o bebê nos braços e começando imediatamente as manobras de desobstrução de vias aéreas. Em poucos segundos o bebê voltou a respirar e voltou à vida.