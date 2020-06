Nesta quarta foram registrados 214 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 214 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado nesta quarta-feira, 3. Por conta disso, nas últimas 24 horas, o número de casos positivos subiu de 6.465 para 6.679.

Informa, ainda, que o estoque baixo de swab, material utilizado para coleta e realização de testes de pacientes com sintomas do novo coronavírus, fez com que o volume esperado de exames no laboratório Mérieux também diminuísse nos últimos dias. O material, que era aguardado pelo Estado, chegou esta semana para abastecer os pontos de coleta para PCR.

A Sesacre também registrou nesta quarta-feira, 3, mais 6 óbitos por Covid-19: 4 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 165 para 171.