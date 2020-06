Educação alinha planejamento de aulas remotas

O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Mauro Sérgio Cruz, e a diretora de Ensino, professora Denise dos Santos, reuniram-se no final da tarde desta terça-feira, 2, na sede da secretaria e também por webconferência, com representantes da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa (Aleac), do Conselho Estadual de Educação (CEE) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

Na pauta do encontro, o alinhamento de ações, a continuidade do planejamento em torno das aulas remotas e as ações que estão sendo realizadas pela SEE desde o início da pandemia.

O secretário agradeceu a presença de todos e destacou que as ações da Educação são coletivas, bem como as contribuições que estão sendo dadas neste momento por gestores, coordenadores e professores para as aulas remotas: “Está sendo uma realidade nova para todos nós, ainda não estamos adaptados, até porque se trata de uma circunstância que ninguém queria, mas o esforço de todas as equipes de ensino, tanto da SEE quanto das escolas, precisa ser reconhecido neste momento”, afirmou.