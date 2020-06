70 quilos de drogas são incinerados em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul incinerou nesta quarta-feira, 3, 70 quilos de maconha e cocaína. Os entorpecentes foram apreendidos em operações desde dezembro do ano passado. A ação tem pareceria do Ministério Público e Tribunal de justiça.

Segundo o delegado Lindomar Ventura, a incineração é a última etapa dos procedimentos de processos de tráfico de drogas. “Também uma prestação de contas com a justiça e a sociedade”, explicou.

Ele acredita que o prejuízo para as organizações criminosas, com apreensão e incineração, chegue a quase R$ 600 mil. “Em preço local seria algo superior a R$ 200 mil, mas dependendo do local de venda o valor vale o triplo“.

Outras incinerações devem ser realizadas ainda este ano.