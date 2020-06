Tchê demonstra preocupação com setor comercial do Acre

O deputado Luis Tchê (PDT) falou na sessão on-line desta terça-feira (2) sobre o Projeto de Lei de autoria do Executivo, que promovia a renegociação das dívidas do ICMS e que foi retirado da pauta de votação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na semana passada, a pedido do governador Gladson Cameli (Progressistas).

O parlamentar defende a construção de uma proposta justa, que atenda às necessidades da classe comercial do Estado. Frisou ainda que os comerciantes estão enfrentando inúmeras dificuldades devido à pandemia da Covid-19.

“O governo do Estado precisa ser mais sensível ao fazer essa discussão. Eu falei com o governador por telefone e pedi a ele que tratasse esse assunto do ICMS com atenção e carinho. A situação dos nossos comerciantes é precária, 30% dos comércios que fecharam suas portas nessa pandemia dificilmente voltam. Essa é uma questão preocupante”, alertou o deputado.

Ainda de acordo com o pedetista, a nova proposta precisa ser construída com a participação do setor empresarial do Estado. “Nós precisamos ampliar esse debate. Focar na construção de uma nova proposta que de fato ampare nossos comerciantes. Encaminhei à Sefaz, um estudo para debatermos juntos. Precisamos rever a carga tributária, e aumentar a atividade econômica do nosso estado, para que possa gerar emprego e renda”, finalizou.

