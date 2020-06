MPAC apura suposto recebimento indevido por ex-diretor de hospital em Sena

O Ministério Público do Estado do Acre (MP/AC), por intermédio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, instaurou inquérito civil para investigar suposto recebimento indevido de verbas salarias pelo ex-diretor do Hospital João Câncio Fernandes, Jairo Cassiano Barbosa.

De acordo com a notícia de fato que chegou ao MPAC, o ex-diretor do hospital teria recebido indevidamente, pelo período de seis meses após sua exoneração, o salário integral referente ao cargo que ocupava.

O promotor de Justiça Luis Henrique Correa Rolim destaca que os fatos, se verdadeiros, caracterizam atos de improbidade administrava, em razão do dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação a princípios constitucionais norteadores da administração pública.

Na portaria que instaura o inquérito civil, o MPAC determina ainda a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), solicitando esclarecimentos acerca dos fatos, bem como encaminhamento de cópia integral de eventual procedimento instaurado para apuração.