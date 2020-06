Gerlen Diniz afirma que governador acertou ao prorrogar decreto de isolamento social

Na sessão virtual desta terça-feira (2), o líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Gehlen Diniz (Progressistas), demonstrou preocupação com relação a reabertura gradual de setores do comércio de grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro. O parlamentou questionou se esse é o momento de “afrouxar” as medidas de isolamento no país.

“Sei que o Brasil é enorme e que os estados não são obrigados a seguir os mesmos critérios, mas confesso que me preocupa a reabertura de alguns setores neste momento em que o país ainda luta contra a pandemia. O Brasil é o segundo colocado no ranking de países com mais casos de Covid-19, a curva ainda está crescendo. Com São Paulo e Rio de Janeiro adotando essas medidas de abertura isso pode gerar um caos no país”, alertou.

O progressista disse ainda que prorrogar o decreto de isolamento social e a suspensão das atividades não essenciais até 15 de junho foi uma decisão acertada do governador Gladson Cameli (Progressistas). “O Acre contabilizou nas últimas 24 horas quatro vítimas fatais do coronavírus. Nós não podemos baixar a guarda agora, o governador está de parabéns por prorrogar a medida”, enfatizou.

O governista falou ainda da manifestação realizada por empresários de diversos segmentos na manhã de hoje (2), em frente ao palácio Rio Branco, pedindo a retomada consciente das atividades do comércio varejista e serviços no estado.

“Quero parabenizar a iniciativa dos empresários que realizaram uma manifestação tranquila, respeitando as medidas de prevenção. Tenho certeza de que se os casos da Covid-19 diminuírem o governador abrirá sim, o setor comercial de maneira gradual, como deve ser. Sabemos o quanto os empresários estão sofrendo assim como diversos setores do Estado. Mas precisamos ter calma e responsabilidade para tomar qualquer tipo de decisão neste momento”, concluiu.

Fonte: Agência Aleac