Donos de empresas participam de carreata pela abertura do comércio

Empresários e representantes do segmento organizaram o movimento Emprego é Vida e saíram em carreata na manhã desta terça-feira,2, circulando nas principais avenidas de Rio Branco. A ação, designada ‘Emprego é vida’, tem o objetivo de sensibilizar o Governo do Acre em relação a retomada consciente das atividades do comércio varejista e de serviços no estado.

O movimento criado na última semana reuniu 150 carros, totalizando uma média de 400 participantes. A organização do movimento convocou a categoria empresarial e apoiadores para fazer o percurso, com início em frente ao Teatro Plácido de Castro – Teatrão, na avenida Getúlio Vargas, seguindo até o Palácio Rio Branco, no centro da capital. A orientação era de participar, no máximo três pessoas por carro, utilizando máscaras e portando álcool em gel.

A Associação Comercial – Acisa foi representada pelo presidente, Celestino Oliveira, pelo diretor de Tecnologia e Inovação, Marcello Moura e pelo superintendente da entidade, Pedro Silva, em nome dos seus quase 600 associados.

Nesse momento de inúmeras incertezas e desafios para empresas e famílias, a Acisa está atenta a preocupação dos empresários, assim como, da sociedade em geral, e vem lutando em busca de uma alternativa para amenizar os danos causados pela pandemia, de forma consciente.

Os representantes da entidade reforçaram o zelo pela saúde pública, e também repudiam qualquer tipo de fake news envolvendo o nome da Acisa. A entidade age em busca de soluções que suavizem os problemas causados à economia.