Criminosos armados invadem Supermercado Araújo da Sobral, assista ao video

Cinco criminosos armados invadiram o supermercado Arasuper situado na Estrada da Sobral nesta terça-feira, 02, e renderam clientes e funcionários na entrada do estabelecimento. Conforme imagens de câmeras de segurança, os cinco estavam com armas de fogo. Os suspeitos chegaram em um carro modelo Celta de cor preta. Informações preliminares da polícia apontam que o veículo usado no assalto também é roubado.

O sócio proprietário da rede de supermercados do Acre, Adem Araújo, disse que “eles não conseguiram levar dinheiro. A polícia chegou rápido”. Apesar de não terem conseguido levar dinheiro dos caixas, os criminosos roubaram dezenas de relógios de uma loja de artigo de presentes localizada no interior do supermercado.

A situação só não foi pior devido à eficiência do sistema de segurança do estabelecimento, segundo Adem, que acionou rapidamente a Polícia Militar. “Temos um sistema de segurança remoto muito eficiente. As imagens são vistas na loja e à distância”, conta.

Nas imagens, é possível avistar clientes e funcionários ao chão com a chegada dos acusados. Mesmo assim, os suspeitos conseguiram fugir. Equipes da Polícia Militar continuam nas buscas aos criminosos.