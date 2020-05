Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2264 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (23) em São Paulo. Com isso, o prêmio saltou para R$ 33 milhões. Isso acontece porque concursos com finais 0 e 5 recebem parte da arrecadação dos últimos cinco sorteios.

As dezenas sorteadas foram:

02 – 03 – 08 – 19 – 29 – 37

Segundo a Caixa Econômica Federal, 73 apostas acertaram a quina e levarão R$ 25.246,01 cada uma. Já a quadra teve 4.354 apostas ganhadoras, que receberão aproximadamente R$ 604,68. A arrecadação total foi de R$ 31.965.007,50.

Quem quiser levar os R$ 33 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do Brasil.